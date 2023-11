Cannavaro: "Organico da Scudetto! Real Madrid? E' un buon momento per giocarci contro"

Fabio Cannavaro, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del Napoli, che sabato affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium

Fabio Cannavaro, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del Napoli, che sabato affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium, in quella che sarà la prima partita di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri dopo dieci anni: "Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, assai forte, che può tornare ai suoi livelli, da scudetto. Con Garcia ha smarrito il suo modo di giocare; prima metteva sotto chiunque, non consentiva a nessuno di fare due passaggi di fila. Ora, deve ritrovare se stessa. Walter ha la possibilità di restituirle il suo spessore, conosce l’ambiente e quindi parte avvantaggiato. Ma il calendario, rileggendolo, è da brividi".

Mazzarri è l’uomo giusto per il Napoli?

"Glielo auguro, anche se l’impatto - prossime partite alla mano - non è di quelli agevolissimi, diciamo così. Per risponderle, poi, serviranno i risultati: nel calcio non esistono giudizi che non dipendano dal campo. Ma i calciatori gli diano una mano e tirino fuori l’orgoglio per ritrovare la giusta serenità e tornare ad essere quelli che sono stati fino allo scorso giugno. Non posso credere che sia tutto svanito in così poco tempo, le qualità sono elevatissime".

Mercoledì sarà a Madrid anche lei per Real-Napoli.

"Ci sarò con Prime. È un buon momento per andare al Santiago Bernabeu. Ancelotti ha tanti infortunati e quindi si può provare ad approfittarne e Mazzarri porta la ventata della novità. Con un’avversaria al completo, non ci sarebbe pronostico, quella è una squadra costruita per vincere la Champions".