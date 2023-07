Cannavaro: "Peseranno assenze di Spalletti e Kim. ADL non deve perdere Osimhen"

Ai canali ufficiali della Serie A è intervenuto Fabio Cannavaro

Ai canali ufficiali della Serie A è intervenuto Fabio Cannavaro: "La squadra è cambiata soprattutto sul manico perché Spalletti è andato via. La sua mano si è vista tanto, al di là dei giocatori. Anche l'assenza di Kim peserà in questa rosa. De Laurentiis parla di continuità, vediamo perché la squadra va aggiustata e soprattutto non bisognerà perdere Osimhen".