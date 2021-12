Cannavaro: "Spalletti è il modello da seguire, mi ritrovo nei suoi concetti"

L'ex capitano della nazionale italiana nonché campione del mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, è intervenuto alle colonne del Corriere dello Sport: "Spalletti è il modello da seguire, ha dei concetti nei quali mi ritrovo perfettamente. Il tecnico del Napoli ha grandi potenzialità e una grande squadra che lo segue, anche se gli infortuni ne hanno condizionato il percorso. La flessione della Juve non mi ha sorpreso, la ritengo inevitabile, fisiologica. Non dimentichiamo che ha perso il salva-allenatori (Ronaldo, ndr). Non mi aspettavo, invece il calo del Milan".