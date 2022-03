Cannella su Tameze: "Di grande prospettiva, su di lui non c'è solo il Napoli"

"Ha tante qualità dalla sua parte, i giocatori importanti si vedono subito".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Tameze è un giocatore giovane che ha tutte e due le fasi. E’ di grande prospettiva ed è un giocatore da monitorare, non credo che ci sia solo il Napoli su di lui. Ha tante qualità dalla sua parte, i giocatori importanti si vedono subito.

Napoli-Milan? Bisogna fare i complimenti a Spalletti e al gruppo, dopo la sconfitta col Barcellona, fare quella prestazione con la Lazio non era facile. Ricaricare una squadra non è semplice, per me Spalletti è il Mourinho italiano. E’ stato bravissimo a tirare il meglio da questi ragazzi. Squadra che vince non si tocca, credo che visto l’entusiasmo il gruppo non senta la fatica. Poi voglio fare grandi complimenti a Insigne, non era facile giocare con quel grande fardello. Ha dimostrato di essere un grande atleta e un grande uomo. Non sentirsi pressati dalla vittoria del campionato a tutti i costi può essere un vantaggio per il Napoli. Il Milan deve essere affrontato con la consapevolezza di affrontare una squadra importante, ma con giocando con tranquillità”.