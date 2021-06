Canovi: "Donnarumma? Il Milan non era la squadra del cuore, se n'è andato subito"

Dario Canovi, avvocato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Donnarumma? Forse il Milan non era tanto la squadra del cuore se se n'è andato così facilmente. I soldi per lui sono giustamente più importanti. Gattuso-Tottenham? I tifosi in Inghilterra sono molto più ascoltati, d'altronde riempiono gli stadi e indossano le magliette dei club. E poi se uno tifa per una squadra non cambierebbe mai la propria fede. In Italia invece ogni tanto succede".