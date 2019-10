Canovi su Insigne: "In un grande club nessuno parte titolare, le parole di ADL l'hanno aiutato"

L'avvocato Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Ancelotti: "Ancelotti ha dimostrato anche questa settimana che non ascolta molto quello che dicono i presidente, fa quello che lui ritiene giusto. Vittoria di Salisburgo simbolo di svolta? Sono convinto di una cosa, che molti hanno criticato le parole del presidente quando ha detto alcune considerazioni su Insigne, secondo me è servito ad Insigne e fargli capire che in un grande club nessuno parte titolare, guai a considerarsi tale prima che l'allenatore decida chi sono gli undici che vanno in campo, Insigne l'ha capito da persona intelligente.