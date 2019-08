Canovi sul Marsiglia: "Stravedo per Thauvin, ma come squadra non c'è confronto col Napoli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente Fifa esperto di calcio francese, Alessandro Canovi: "Marsiglia? Il Napoli è più forte, ha qualità che il Marsiglia per ora non ha pur avendo buoni giocatori, uno in particolare per cui stravedo come Thauvin che è completo e pericoloso. Hanno cambiato allenatore, c'è Villas-Boas, ma come squadra il Napoli è nettamente superiore".