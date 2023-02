Caos biglietti per Francoforte, da Ticketone: "Giusto chiarire alcuni aspetti, c'è stato un solo errore"

Amedeo Bardelli, Sport Business di TicketOne, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di José María Díaz Acosta

Amedeo Bardelli, Sport Business di TicketOne, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Tutto è andato secondo le previsioni, ma vanno chiariti alcuni punti. Innanzitutto l’Uefa impone di far riempire a ogni tifoso un modulo con le sue generalità e su che mezzo viaggia per la trasferta europea. Questa modulistica doveva essere riempita sul sito del Napoli.