Conte accelera su Elmas-Hojlund: "Servirebbe tempo, ma servono subito…"

Conte accelera su Elmas-Hojlund: "Servirebbe tempo, ma servono subito…"
Oggi alle 20:10Le Interviste
di Fabio Tarantino

Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato anche dei nuovi. In modo particolare degli ultimi arrivati, Elmas e Hojlund, che però erano subito partiti con le nazionali. 

Come ha visto Elmas e Hojlund? 
"Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito".