Conte accelera su Elmas-Hojlund: "Servirebbe tempo, ma servono subito…"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato anche dei nuovi. In modo particolare degli ultimi arrivati, Elmas e Hojlund, che però erano subito partiti con le nazionali.

Come ha visto Elmas e Hojlund?

"Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito".