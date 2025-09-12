Fiorentina, Pioli sul Napoli: "Visti tanti video perché ha molte soluzioni, ma ce la giochiamo"

Com'è cambiato il Napoli in questi anni? E' una delle domande poste a Stefano Pioli oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli. Di seguito la risposta dell'allenatore della Fiorentina: "Ha cambiato ottimi allenatori e tanti grandi giocatori. Ha sempre avuto grandissimi calciatori, centimetri e saltatori. E' una squadra completa oggi ma resto convinto che ce la possiamo giocare, facendo la nostra partita e mettendocela tutta".

Ci saranno delle difficoltà sulle variazioni che può fare il Napoli?

"Abbiamo visto tanti video e hanno diverse soluzioni. A destra sono molto mobili, perché Di Lorenzo, Anguissa e Politano sono molto imprevedibili. Dovremo essere molto bravi e comunicare in fase di non possesso. A sinistra saranno più fissi, con De Bruyne che varierà molto. La nostra fase difensiva dovrà essere molto attenta e compatta".