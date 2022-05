Capello attacca Spalletti: “Inaccettabile la giustificazione del piazzamento Champions”

L'ex allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del Napoli e della parole di Spalletti nel post-partita di Napoli-Sassuolo

L'ex allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del Napoli e della parole di Spalletti nel post-partita di Napoli-Sassuolo: “Quando Spalletti dice che arriva secondo o terzo e va in Champions League per me è una giustificazione che non è accettabile. Il Napoli aveva la squadra per vincere il campionato, l’allenatore non può giustificarsi con i numeri e rivendicando il piazzamento Champions”.