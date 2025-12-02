Capello "Conte sembra voler trovare i nemici in se stesso. Il resto è filosofia"
"L’ho trovato in grande forma, particolarmente ispirato nella gestione come nelle idee. Si sente sempre più dentro la squadra e trasmette il suo carisma ai giocatori". Lo ha detto Fabio Capello, ex allenatore, a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sono rivolte ad Antonio Conte.
"Per questo l’ho criticato, credo che abbia mancato di rispetto a chi doveva allenare, e cioè quei giocatori che non erano stati convocati in nazionale. Così ha rischiato di farli sentire giocatori “di serie B”. Avrebbe dovuto andare prima da loro a dire: “Vi lascio lavorare con lo staff”. Prima, non dopo. Antonio sembra voler trovare i nemici in se stesso, ma ognuno di noi ha il proprio modo di gestire i momenti. A lui i risultati danno ragione, qualsiasi altra argomentazione filosofica lascia il tempo che trova".
