Capello controcorrente: "Con Allegri Juve più sicura, ma l'Inter resta favorita"

Alla vigilia dell'inizio della Serie A 2020/21, l'allenatore Fabio Capello ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano 'Repubblica'. E ha detto che, a suo avviso, l'Inter resta la favorita per la conquista del Tricolore: "La Juve ritroverà sicurezza, sempre che i calciatori non facciano l’errore di lasciare tutte le responsabilità ad Allegri. L’Inter resta la squadra più forte. Sono stati venduti giocatori importanti, giustamente voluti da Conte, ma l’ossatura sopravvive: stesso portiere, stessa difesa, stesso centrocampo. Dzeko garantisce gol. Dumfries è valido. Inzaghi dovrà spronare il gruppo a dimostrare che il campionato non lo hanno vinto solo Conte e Lukaku".