Capello: "Non c'è corsa per lo scudetto, ma chi insegue sta aiutando il Napoli"

Fabio Capello ha parlato al Corriere dello Sport della corsa scudetto: "In questo momento mi pare che non ci sia corsa, anche se chi insegue sta aiutando il Napoli. L'Inter ha la rosa più attrezzata e lo ha confermato nello scontro diretto. Il Milan ha pagato peccati di gioventù, c'è stato un po' di rilassamento. La Juve invcece ha una scusante vera, non ha mai giocato con la squadra costruita in estate".