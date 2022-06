Capuano: “Mertens è il mio tormentone, potrebbe anche convivere con Deulofeu”

"Parliamo di un campione, che nella storia recente del Napoli è tra i primissimi sul podio per qualità tecniche e anche per il comportamento".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore: "Non sono a conoscenza dei dettagli della trattativa, ormai Mertens è il mio tormentone da dieci anni. Parliamo di un campione, che nella storia recente del Napoli è tra i primissimi sul podio per qualità tecniche e anche per il comportamento. La richiesta è un po’ eccessiva, considerando l’età di questo campione, che comunque ha sempre fatto alla grande ogni volta che è stato chiamato in causa. Non vorrei che ha fatto questa richiesta vedendo che il Napoli da mesi cercava il suo sostituto naturale, Deulofeu. A meno che potrebbero convivere, con lo spagnolo sull’esterno oppure il belga vice Osimhen. Nel migliorare la squadra il Napoli deve cercare a mantenere i propri campioni. Deulofeu è un giocatore di indubbie qualità, che nell’ottica di migliorare l’apporto realizzativo sugli esterni può starci benissimo”.