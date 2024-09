Capuano: "Napoli in lotta per lo scudetto, giocherà un girone in meno delle rivali!"

Giovanni Capuano di Radio 24 è intervenuto a Sportitalia facendo una considerazione sulla stagione del Napoli: "Il decimo posto dell'anno scorso è stato un errore, ma quest'anno il Napoli lotta per lo scudetto. In questa stagione la squadra di Conte giocherà un girone in meno delle altre che corrono per lo scudetto. Giocherà venti partite in meno, mezzo campionato in meno. Il Napoli ha l'allenatore più bravo che c'è in Italia, ha Lukaku, ha Kvaratskhelia. Lo so che a Napoli non vogliono le pressioni e gridano al miracolo se arrivano quarti...".