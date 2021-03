Capuano: “Questa Nazionale può vincere l’Europeo. Diritti Tv? A voi piace Dazn?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24: “Guarderò la partita dell’Italia con occhio attento. Non dobbiamo sottovalutare queste partite della Nazionale. Sembrano partite facili, ma qualunque passo falso può condizionare il cammino. Non voglio rivivere quello che ho rivissuto nel 2017. Attenzione a dare per scontato anche quello che scontato non è.

Questa Nazionale può vincere l’Europeo? Non credo che sia la squadra più attrezzata. A differenza di questi ultimi anni, non siamo però così lontani da quelli che guidano la fila. Non escludo che qualcosa di bello possa accadere quest’autunno. Possiamo vincere la Nations League. Questa nazionale è una ventata d’aria fresca. Mancini ci ha spiegato con parole e con i fatti.

Accordi diritti tv? Non sorprende che su una scelta così strategica ci voglia tempo per trovare un accordo. Non è mai stata una semplice questione notarile. Significa capire dove si vuol portare il proprio prodotto e capire quanto può essere più lungo il passo della gamba. Non dimentichiamo cosa è accaduto in Francia: la Francia era andata con Mediapro. In questi mesi i club francesi sono stati costretti a riprendersi i diritti e rivenderli perché Mediapro non ha rispettato certi accordi. Non sto dicendo che Dazn sia poco serio, ma vi piace il piano editoriale in cui Dazn trasmette il calcio? Queste sono domande a cui non si dà una risposta generale, ma se la dà ogni utente.

Io se posso dare una risposta che non è un mio parere: io so che quando sono stati chiamati in Lega, Dazn ha ribadito che il suo modello è quello che vediamo moltiplicato e che quello che è il loro modo di vedere il calcio. Ma io non voglio dare una risposta, magari posso averle da utente e da addetto ai lavori. Non do una risposta negativa sulle difficoltà, perché ognuno ha propri i piani industriali. Però devono prendere una decisione che sia un punto di equilibrio per tutti.”