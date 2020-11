Caputi: "Al Napoli manca il fattore San Paolo, quei 50mila mettevano paura a tutti..."

Massimo Caputi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato brevemente la sconfitta interna del Napoli contro il Sassuolo: “Sono convinto che il Sassuolo farà male a tante squadre. Non hanno venduto i loro gioielli, anzi hanno programmato alla grande. Agli azzurri manca anche il fattore San Paolo: quei 50 mila mettevano paura a tutti, ora invece lo stadio vuoto è anche un vantaggio per gli avversari”.