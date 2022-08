Caputi: "Kvaratskhelia emblema del rinforzare una squadra senza svenarsi con i soliti noti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista: "Il Napoli è la big che ha sorpreso di più in questo avvio di campionato. Adesso bisogna augurarsi che abbia imparato dal passato e non getti via l'occasione quando si presenta nel momento clou. La pressione ha spesso rovinato il cammino del Napoli. Questa è una squadra più giovane e sbarazzina, soprattutto molto più tecnico. Kvaratskhelia è l'emblema del rinforzare una squadra senza svenarsi con i soliti noti.

Spalletti l'uomo giusto per costruire un nuovo ciclo tecnico? E' tra i primi 4 allenatori in Italia, ha grande esperienza e capacità di far giocare bene le proprie squadre. Questo Napoli mi sembra davvero un giusto mix per essere protagonisti da subito, pur durando e costruendo nel tempo. Il calo del calcio italiano? La differenza la fanno i soldi. Per questo la Serie A è un gradino sotto ad altre realtà, come i top club europei. Detto questo: il nostro campionato resta sempre molto difficile, per i giovani è un'ottima scuola per poter fare il salto definitivo. Così come è ideale per chi non è più giovane e vuole dire ancora la sua, facendo la differenza".