Carannante: "ADL è bravo a depistare, alla fine sceglie il nome che non si è mai fatto"

TuttoNapoli.net

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa Antonio Carannante, è intervenuto come opinionista ai microfoni della trasmissione Delietta Gol su Prima Tv: “Nuovo allenatore? De Laurentiis è bravo a depistare tutti. Però quando si parla tanto di Antonio Conte e poi magari non viene per la delusione della piazza si rischia di creare un malcontento intorno al vero nuovo allenatore e sappiamo bene che poi alla fine il presidente sceglie il nome che non si è mai fatto.

Bianchi prima delle gare con le più forti scherzava per stemperare la tensione, invece prima delle partite con le meno forti si arrabbiava per tenere alta la tensione e non snobbare l’avversario. Tornando al Napoli di oggi per capire cosa è successo non lo sa nessuno e bisogna aver vissuto la cosa dall’interno. Poi quest’anno l’allenatore è stato solo senza il sostegno di un direttore sportivo. Pronostico con la Fiorentina? Bisogna essere sempre positivi, vince il Napoli”.