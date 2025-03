Caravello: "Scudetto? Ho sempre pensato all'Inter come grande favorita"

“L’esonero di Thiago Motta? Per rispondere a questa domanda, parto dal presupposto che, se un top club come la Juventus, arriva a prendere la decisione di esonerare il suo allenatore a soli due mesi dalla fine del campionato, vuol dire che ci sono ulteriori importanti problematiche di gestione dello spogliatoio, oltre a quelle per non aver ottenuto i risultati sportivi che rispecchiassero le aspettative iniziali”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Su Thiago Motta la Juve aveva puntato molto…

“Quando si arriva ad esonerare in corsa un allenatore come Thiago Motta, preso in estate e forte di un contratto pluriennale, vuol dire che a disposizione del club non ci sono altre soluzioni valide, per poter cambiare lo status delle cose”.

Delude anche il Milan. L’anno prossimo cambierà molto in casa rossonera: Tare, Paratici o Tony D’Amico chi il ds ideale?

“Il Milan, al pari della Juventus, è incappato in una stagione dai risultati molto altalenanti ed al di sotto delle aspettative iniziali. Si parla molto dell’inserimento in estate di un ds importante per programmare le prossime stagioni sportive e per cercare di tornare a vincere trofei, quanto prima possibile. Non mi sento di fare previsioni o nomi perché non conosco le cose dall’interno, ma sui profili di Paratici, Tare e D’Amico ritengo che siano tutti molto preparati e di grande spessore, che hanno caratteristiche differenti tra loro, ma tutti con le giuste capacità per poter ricoprire un ruolo di così grande importanza”.

Scudetto: ormai sarà dell’Inter?

“Per lo scudetto ho sempre ritenuto l’Inter la squadra favorita e con la rosa più forte e completa; vedo il Napoli come sua principale antagonista e l’Atalanta come terzo incomodo”.