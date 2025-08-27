Caressa: "Con De Bruyne ora pochi in Europa hanno il centrocampo del Napoli"

Sul suo canale youtube, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato anche del Napoli: “Ora ci sono anche degli ingredienti per renderlo più appetitoso. Il Napoli alle cose buone dell’anno scorso ha aggiunto De Bruyne che è nella mia Top 11 insieme a McTominay. Il centrocampo del Napoli è veramente fenomenale, l’ordine di Lobotka, la fisicità di Anguissa, l’estro di De Bruyne, l’inserimento di McTominay, non è che ce ne siano tanti in giro in Europa. Può fare bene anche in Champions, ma niente voli pindarici sulla vittoria Champions che ci sono squadre come Bayern che già giocano un calcio folle, Real, City che non può fallire di nuovo ecc.

Ma se parliamo di obiettivi può essere quello degli ottavi, uno grande può essere i quarti, far crescere il brand che credo sia tra le missioni oltre al campionato. Io sono sempre rapito da Conte, lui lavora per schemi, giocate preordinate, attentissimo a curare le prestazioni dei singoli, lui li guida da bordocampo. E’ un assolutista, direte, invece no perché se ha De Bruyne, come fece già per McTominay, cambia per inserire quel giocatore decisivo ed ormai è asimmetrico perché Politano è strepitoso su diversi ruoli, spero lo sia anche in nazionale. A sinistra spinge meno perché ha l’inserimento, talvolta si allarga De Bruyne, l’ha organizzata diversamente per dare spazio a tutti i migliori. E’ veramente un grande. Il Napoli è il grande favorito, ha aggiunto giocatori e Hojlund può dare anche profondità e nuove alternative con Milinkovic-Savic che può fare direttamente assist alla punta. Grande lavoro anche di Manna".