Caressa critico: “Al Napoli manca l’ambizione per fare il salto di qualità”

Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, è intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin, uno dei migliori Tipster in Italia, nel format "Caressa vs Pengwin", ha parlato anche del Napoli: “Un po’ di ambizione è quella che è mancata al Napoli. Quando Spalletti ha fatto quelle dichiarazioni sullo Scudetto è perchè si è accorto che dentro la squadra manca un po’ di ambizione. Parlo di una tendenza a sapere che alla società va bene arrivare in Champions League e quindi una volta raggiunta va bene così. Spalletti ha provato a mettere quell’ambizione, ha provato questa chiave ma non è riuscita tanto”.