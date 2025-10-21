Caressa: "De Bruyne? Super per gli assist, non perdiamolo come passatore"

Sul suo canale su Youtube il giornalista Fabio Caressa ha commentato l'ultima giornata del campionato di Serie A: "Il Napoli aveva tantissime assenze, alcune dell'ultimo momento come Hojlund e McT che non sono due qualunque, come Lobotka. Quindi perdere è anche comprensibile, ma c'è un però. Però sembra ancora che Conte stia lavorando alla soluzione migliore che sta ancora cercando. Il Napoli è ancora alla ricerca di un equilibrio tattico che Conte sicuramente potrà trovare. Ora siamo ancora all'inizio della stagione. Certamente sarà un equilibrio diverso dal passato, sia prima con Kvara che dopo con McT largo che si inseriva. De Bruyne è fondamentale.

Come ruolo, però, rispetto al City sta cambiando modo di giocare. Ma non bisogna perderlo come grande passatore. Uno come lui è diventato uno dei centrocampisti più forti di sempre perché ha un record straordinario di assist e quindi bisogna ricominciare a sfruttarlo lì ed è una cosa alla quale si arriverà col tempo. Florenzi, parlando di Spinazzola, mi diceva che secondo lui, un infortunio come il suo agli Europei comunque ti leva certezze che recuperi piano piano. Ora mi sembra sia tornato quello che conoscevamo. Al momento è molto più forte di Olivera e con lui in campo la squadra è più forte. Olivera è più fisico ma meno tecnico".