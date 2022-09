Caressa e il gol annullato a Milik: "Il più clamoroso errore da quando c'è il Var"

Dagli studi di Sky, Fabio Caressa commenta in modo duro e netto quelle che sono state le decisioni prese da arbitro e VAR

Dagli studi di Sky, Fabio Caressa commenta in modo duro e netto quelle che sono state le decisioni prese da arbitro e VAR in occasione dalla gara tra Juventus e Salernitana che hanno portato all'annullamento del gol di Milik nonostante l'ininfluenza della posizione di Bonucci (tenuto peraltro in gioco da Candreva). "Sono immagini clamorose perché Candreva terrebbe in gioco Bonucci di mezzo metro. Il nostro non è il Var ufficiale, ma qui parliamo di 50 centimetri. Questo significa che sarebbe il più clamoroso errore da quando c’è il Var".