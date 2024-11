Caressa esalta Anguissa: "È il vero regista difensivo, perciò c'è equilibrio anche senza Lobotka"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha parlato dell'equilibratore della squadra di Antonio Conte: "Anguissa ha giocato una partita strepitosa contro il Milan, è stato secondo me nettamente il migliore in campo, anche più di Lukaku e Kvaratkhselia. Divido il migliore in campo con Politano, sta giocando anche da terzino se serve, però piu rimane pericoloso davanti soprattutto se la squadra riparte. E quindi è importantissimo così come Anguissa.

La partita che il Napoli ha vinto contro il Milan, ha vinto soffrendo ma neanche tanto. Diciamo mettendosi con una buona predisposizione alla sofferenza, poi non c'è stato bisogno di soffrire oltremodo, ma questo è un Napoli difficilissimo da battere, e Politano è l'esempio del giocatore che si mette a disposizione della squadra, fa quello che serve e quello che si feve fare. Anguissa è il vero regista difensivo della squadra, perché è lui che detta i tempi della prima pressione oppure quando la squadra si deve ritirare insieme agli attaccanti. E questo secondo me permette a Conte un equilibrio che poi gli permette di fare a meno anche di Lobotka, e sembrava impossibile. A me Gilmour non piace come Lobotka, però è sicuramente un altro giocatore molto ordinato e poi può sfruttare il fatto che McTominay sia assolutamente dominante dal punto di vista fisico. Tutte queste cose insieme fanno del centrocampo del Napoli un elemento quasi insuperabile, e secondo me la base dei successi attuali. Si era detto aspettiamo il Napoli al primo scontro diretto, adesso l'abbiamo visto. Ci sono altre partite importanti, secondo me se il Napoli arriverà con un po' di vantaggio a Natale sarà difficile per gli altri".