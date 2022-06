Caressa ha una passione per Fabiàn: “Mi fa impazzire come accarezza il pallone”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz: “Lo so cari amici del Napoli che magari a voi la sua stagione non è piaciuta, pero’ lo ribadisco che mi fa impazzire come accarezza il pallone Fabian Ruiz. La mia è una passionaccia, al di là del rendimento in tutta la stagione. Ha avuto un periodo di calo, anche un po’ pronunciato, però ho una passione per lo spagnolo”.