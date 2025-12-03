Del Genio: "Svolta Neres col nuovo modulo, visto cosa ha fatto a Roma?"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 alla vigilia di Napoli-Cagliari di Coppa Italia. Si torna a parlare del cambio modulo e della svolta tattica del Napoli: "Nel vecchio sistema di gioco si erano perse le distanze e alcuni concetti e con Politano che non per colpa sua non si capiva quanto potesse essere utile alla squadra, ora i compiti dei giocatori sono in linea. La scelta vera che ha sorpreso è stata quella di Neres e Lang insieme contemporaneamente, questo non molti se lo aspettavano. Chi legge la formazione e li vede insieme pensa di essere sicuro, è un messaggio di fiducia, di coraggio, senza nulla togliere a Politano o Elmas, è solo una questione di caratteristiche.

La posizione di Neres è fondamentale, lui parte esterno destro che è il suo ruolo naturale ma lo vediamo spesso vicino alla prima punta o anche dall'altra parte. A Roma era a sinistra per il cross a Di Lorenzo. Si muove tanto in orizzontale perché non gioca in ampiezza come esterni. Essendo più stretti, si muovono anche in orizzontale. Ma anche Lang fa lo stesso moviment".