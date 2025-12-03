Chiariello risponde a un tifoso: "Devo smentirti su Spalletti e Giuntoli"

Umberto Chiariello in diretta su Radio Crc ha parlato dell'attesa per Napoli-Juve e ha risposto alla domanda di un ascoltatore che stava criticando Spalletti e Giuntoli per la scelta di essere andati via dopo lo scudetto avendo così contribuito alle difficoltà del Napoli nella stagione 2023/24: "L'anno dopo lo scudetto sicuramente la partenza di Spalletti e Giuntoli ha inciso, ma gli errori sono stati di De Laurentiis e di chi è andato in campo. Forse con un allenatore diverso da Garcia avremmo fatto un'annata diversa. Ma anche De Laurentiis ha riconosciuto i suoi errori e quindi è inutile tornare sull'argomento. Di sicuro Spalletti e Giuntoli andando via hanno contribuito al disastro post-scudetto, ma non sono loro i colpevoli dell'annata negativa".

