Caressa: "Il Napoli ha completato la rosa, Conte si è costruito la possibilità di variare il gioco"
di Davide Baratto

Il giornalista Fabio Caressa, tramite un video sul suo canale YouTube, ha parlato dei temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha avuto un po’ di difficoltà a battere il Cagliari, e lo testimonia il gol all’ultimo istante. Il Napoli continua con questa predisposizione a vincere tutte le partite ‘mezze e mezze’… Cioè, quasi tutte le partite tirate il Napoli le ha vinte l’anno scorso e continua anche quest’anno. Secondo me Conte si è costruito la possibilità di variare anche il suo tipo di gioco. In questo momento sta giocando con De Bruyne che svaria verso sinistra, con McTominay che si inserisce e gli lascia lo spazio.

Di fatto, ha rinunciato a una chiave importante che aveva avuto nella prima metà dell’anno scorso e poi anche nel finale, cioè l’uomo a sinistra che riesce a saltare l’avversario e andare uno contro uno. Il Napoli con Neres aveva fatto grandi partite, con questa predisposizione per trovare posto a De Bruyne cambia tutto. Questo non vuol dire che poi Lang e Neres possano entrare a partita in corso o fornire un’alternativa a Conte in altre partite. Così come fornisce un’alternativa l’arriva di Hojlund, che può dare molta profondità per esempio in Europa. Poi, Milinkovic-Savic dà un’altra alternativa per il gioco con i piedi e per i lanci lunghi e quindi la capacità di ribaltare immediatamente l’azione. Sono curioso di vedere se lo userà di più in Champions League rispetto al campionato e come alternerà i due portieri, perché li alternerà sicuramente. È vero che, come dice Conte, il Napoli non ha fatto un mercato che ha rivoluzionato la squadra, però l’ha completata".