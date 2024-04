Caressa: “Inspiegabile! Per il Napoli disavanzo da record europeo: 51 punti da un anno all’altro”

"Credo che sia il più grande disavanzo dal Kaiserslautern in poi tra un anno e l’altro nei 5 maggiori campionati".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il conduttore Fabio Caressa: "Il Napoli sta facendo molto male. Ho fatto un conto, dal vantaggio dell’anno scorso allo svantaggio di quest’anno ci sono 51 punti di ritardo per il Napoli. 51 punti sono 17 partite, è come se non avessi giocato un intero girone.

Francamente trovo questa cosa, anche se hanno cambiato tre allenatori, inspiegabile. Anche perché io mi ero illuso nell’ultima partita del Napoli a Monza, che aveva vinto così bene, fosse scattato qualcosa. Magari poteva anche far sognare rientrando in posizioni di Champions League, invece col Frosinone, ad un certo punto, il Napoli si è rispento nello stesso modo. Sì segna, ma poi c’ha delle distrazioni dietro che sono imperdonabili, sembra proprio fuori di testa. Credo che sia il più grande disavanzo dal Kaiserslautern in poi tra un anno e l’altro nei 5 maggiori campionati. E’ uno dei disavanzi record in assoluto da quando ci sono i tre punti".