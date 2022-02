Caressa: “Mercato da 5! Rivali per la Champions si sono rinforzate, il Napoli doveva muoversi”

In un intervento sul suo canale youtube, Fabio Caressa, giornalista di punta di Sky, parla così della sessione invernale di calciomercato del Napoli: “Dopo l’ottima chiusura per tutti della vicenda Insigne mi aspettavo che il Napoli potesse fare un piccolo passo. È arrivato Tuanzebe, un difensore centrale che è anche buono ma qualcosa in più bisognava farlo perché le altre che lottano per i posti in Champions si sono rinforzate”.