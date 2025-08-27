Caressa punge il mondo interista: "Dicono si lavora di più, ma Inzaghi era attento all'età..."

vedi letture

Intervenendo sul suo canale Youtube, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato anche dell'Inter: "Molto bene l'Inter. La vittoria per 5-0 contro il Torino ha anche un significato emotivo, dopo la finale di Champions. E' un ciclo che si riapre con certezze e calciatori nuovi. Ho visto una squadra che Chivu ha già cambiato, ma che resta fisica e tecnica, che probabilmente sarà molto aggressiva sui portatori di palla avversari.

Ho sentito però che la squadra sta lavorando più fisicamente, come se con Inzaghi non si facesse nulla. Magari ora si lavora in modo diverso, ma attenzione a sottovalutare il lavoro di Inzaghi perché lui lavorava sui dei dati che permettevano una turnazione. Non è che non facesse lavorare la squadra, erano dei dati di una squadra in là con gli anni. Attenzione a buttare a mare il lavoro di Inzaghi, visto come è finita. Non se lo merita. E attenzione ad esaltarsi per la partita di ieri. Attenzione pure a parlare di duello Inter-Napoli: ci sono altre squadre che potrebbero inserirsi".