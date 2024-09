Caressa sul rosso a Suzuki: "Ha visto troppi film di Kung Fu, Neres ha rischiato la vita"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha stilato la Top 11 della terza giornata di Serie A, parlando anche dell'azzurro Frank Zambo Anguissa e della prestazione del Napoli. Di seguito le sue parole: "Diciamo la verità: il Napoli non l'avrebbe vinta quella partita se fosse rimasto in porta il samurai Suzuki.

Insomma, secondo me ha visto troppi film di Kung Fu perché quell'uscita è una cosa che non si può guardare, oppure nelle arti marziali è molto forte. Perché quell'entrata obbiettivamente non si può vede'. E' vero che prende il pallone, io ho avuto anche dei dubbi, poi riguardandola ha rischiato la vita dell'avversario. Diciamo che lì si vede proprio che non sei adeguato a un tipo di campionato come il nostro, peccato perché è forte comunque è molto reattivo. Il Parma aveva giocato una grande partita, non ho voluto inserire Bernabè ma secondo me è uno dei centrocampisti più forti del campionato, già lo dico".