Carnevale: "Icardi sarebbe l'ideale per il Napoli, mi ricorda Careca!"

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? È questa la domanda alla quale dovrà dare una risposta l'attuale sessione di mercato. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, a questo proposito, Andrea Carnevale ha commentato la possibilità di uno sbarco dell'ex capitano dell'Inter al Napoli: "A me piace tanto, Mauro è un serpente d’area, è talmente intelligente che riesce sempre a posizionarsi là dove arriverà il pallone. Per il gioco che sviluppa il Napoli lui sarebbe l’ideale. In certi movimenti somiglia parecchio a Careca".