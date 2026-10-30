Carnevale: "Lucca è forte e da Napoli, ha un blocco mentale. Dategli fiducia!"

Andrea Carnevale difende Lorenzo Lucca dalle critiche e chiede pazienza ai tifosi del Napoli: "Allegri pian piano lo metterà dentro e si riprenderà".

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e dirigente dell'Udinese, ha preso le difese di Lorenzo Lucca: "È stato molto criticato. Anche io quando vengo a Napoli mi dicono: 'Andrè, ci hai dato un pacco', la solita ironia napoletana che adoro". Carnevale crede fortemente nelle qualità dell'attaccante: "Ho sempre sostenuto i giocatori dell'Udinese che poi col tempo sono venuti fuori e devo sostenere anche Lucca, che qui ha fatto due campionati straordinari e il Napoli lo ha preso con la convinzione di poter fare bene. Il giocatore ha un blocco psicologico e mentale, però credetemi, Lucca è molto forte".

Carnevale: "Lucca è un giocatore forte e da Napoli"

Intervenuto a Stile TV nel corso di "Salite sulla giostra", Carnevale ha raccontato di essere ancora in contatto con il centravanti: "L'ho visto un po' impaurito, spesso lo chiamo e vi dico che Lucca è un giocatore forte e da Napoli. Vedrete che Allegri pian piano lo metterà dentro e si riprenderà. Chiedo ai tifosi di dargli fiducia, poi è chiaro che si può sbagliare, ma chiedo ai tifosi napoletani di dare fiducia a Lucca come hanno fatto con me quando sono arrivato a Napoli". Sulla sfida di domenica, invece: "Juve-Napoli è una gara bivio. Ho visto il Napoli col Bodo Glimt e con la Roma, devo dire che con la Roma mi è piaciuto molto, ho visto una squadra in ripresa".