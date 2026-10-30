Cobolli Gigli: "Il Napoli ha campioni, la Juventus no! ADL ha speso tanto"

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli presenta la sfida contro il Napoli: "Gara complicata. Gli azzurri hanno un attacco di grande livello".

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri e della prossima sfida contro il Napoli: "Da tifoso della Juventus sono addolorato. Il Napoli è sempre stato un avversario complicato da affrontare per noi e anche quest'anno è forte pure se la partenza non è stata buona. Ha un attacco di grande livello con dei giocatori che sono dei campioni e la Juventus non ha né campioni né un attacco così". Poi un giudizio sulla squadra azzurra: "Il Napoli non si è tanto rinfrescato quest'anno perché De Laurentiis aveva fatto un grande lavoro e grandi investimenti in passato. I giocatori ci sono, poi se vogliono fare una rinfrescata si facciano una bella doccia, ma così com'è, il Napoli in particolare in attacco, è molto forte. Almeno due lì in avanti sono dei campioni".

Cobolli Gigli: "Se la Juventus non vince col Napoli, bisogna farsi delle domande"

Intervenuto a Stile TV nel corso di "Salite sulla giostra", Cobolli Gigli si è soffermato anche sul futuro di Luciano Spalletti: "Sostituire gli allenatori nel mezzo di un campionato è l'estrema ratio e la Juventus non lo ha quasi mai fatto. La gara col Napoli è complicatissima, ma se la Juventus non vince, bisogna farsi delle domande". L'ex presidente bianconero, però, continuerebbe con l'attuale tecnico: "Ho molta simpatia per Allegri come uomo oltre che come tecnico, credo sia una persona di livello. Ma andrei avanti con Spalletti cercando di vincere la gara col Napoli". Tra Conte, Inzaghi e Deschamps, la sua preferenza sarebbe netta: "Dico assolutamente Deschamps. Ho un ottimo ricordo di lui".