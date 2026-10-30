Calzona: "Napoli non è a fine ciclo, aveva organico per infastidire l'Inter"
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Francesco Calzona, vice di Sarri e Spalletti nonché ex commissario tecnico della Slovacchia, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport a due giorni da Juventus-Napoli. Di seguito un estratto della sua analisi sugli azzurri di mister Allegri e non solo.
"Ancora qualcosa manca, prendono sempre gol. Si sono sbloccati, segnano tanto, il livello offensivo è alto. Possono tornare ad altissimi livelli. Secondo me non è a fine ciclo... II Napoli all'inizio dell'anno era la squadra con le caratteristiche più adatte per dar fastidio all'Inter, per vincere il campionato. Ha un grandissimo organico".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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