Calzona: "Napoli non è a fine ciclo, aveva organico per infastidire l'Inter"

Francesco Calzona, vice di Sarri e Spalletti nonché ex commissario tecnico della Slovacchia, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport a due giorni da Juventus-Napoli. Di seguito un estratto della sua analisi sugli azzurri di mister Allegri e non solo.



"Ancora qualcosa manca, prendono sempre gol. Si sono sbloccati, segnano tanto, il livello offensivo è alto. Possono tornare ad altissimi livelli. Secondo me non è a fine ciclo... II Napoli all'inizio dell'anno era la squadra con le caratteristiche più adatte per dar fastidio all'Inter, per vincere il campionato. Ha un grandissimo organico".