Carraro: “Due fattori positivi per la ripartenza dello sport e dell'Italia"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex presidente della FIGC, Franco Carraro: “Ritorno dei tifosi allo stadio per gli Europei in Italia di quest’estate: “E’ una notizia positiva, se la decisione fosse stata diversa sarebbe stato un problema per tutta l’Italia, perché sarebbe stato l’unico paese ospitante che avrebbe rifiutato il ritorno del pubblico. Ora dovrà essere presentato all’esecutivo della Uefa un progetto preciso sperando che il trend continui a migliorare. Bisogna preparare dei protocolli molto severi e precisi per la ripartenza del Paese. Abbiamo davanti due fattori positivi: la stagionalità del virus e i vaccini, quindi nei prossimi 2-3 mesi bisogna pensare alla ripartenza di tutta l’Italia partendo dallo sport. L’obiettivo è con l’arrivo della buona stagione bisogna riprendere l’attività sportiva all’aperto e poi anche al chiuso, e che non ci siano più le pause autunnale e invernale che ci sono state nel 2020.

Lotta Champions? E’ un campionato molto bello al vertice, dopo l’Inter favorita per lo scudetto le altre tre piazze per la Champions sono aperte a tante squadre e tra queste c’è il Napoli”.