Carratelli: “ADL ha dimezzato lo svantaggio con Ferlaino, vincerà un altro scudetto”

vedi letture

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto a Radio Marte: “Complimenti e auguri a De Laurentiis per questi primi 20 anni di Napoli, Aurelio ha carattere romanesco che lo porta a parlare come nei cinepanettoni, ma è intelligente, tra i pochi imprenditori del calcio con Lotito. Col calcio non ci guadagna, ha fallito solo con Ancelotti per una serie di circostanze troppo napoletane, troppi inciuci, uno spogliatoio troppo ribelle... E' continuamente in Europa, i risultati parlano per lui. Lo si può accostare ad Ascarelli, Lauro e Ferlaino.

Chi ricorda, come carattere? E' un personaggio moderno, dei giorni nostri, e viene da Hollywood: è una figura completamente nuova. E’ un grande presidente. "Mai come quest'anno De Laurentiis ha speso tanto sul mercato: Chiavelli starà con le mani nei capelli per il bilancio, dopo i 150 milioni investiti, ma sono sicuro che Conte riporterà subito la squadra in Champions, facendo entrare 50 milioni già l'anno prossimo. Ha avuto coraggio, De Laurentiis. Se prendi Conte e non gli fai la squadra, hai sprecato i soldi per Conte.

La mia classifica dei presidenti del Napoli? Ascarelli primo perché ha dotato il Napoli di uno stadio. Lauro era birichino, andava e tornava. Comprò Jeppson per vincere le elezioni. Rispetto a Ferlaino, De Laurentiis ha dimezzato lo svantaggio: deve vincere ancora il secondo titolo, e secondo me ce la farà. Con Conte, sicuramente".