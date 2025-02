Carratelli: "Comuzzo mi ricorda Ferrario, dietro il mancato arrivo c'è la Juve"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano: “Il Napoli si è rinforzato forse nella convinzione di lottare per lo Scudetto così com’è, immagino un gruppo galvanizzato da Conte che andrà per la propria strada. Il mercato invernale è sempre difficile. Si sono rafforzare le squadre che avevano una classifica debole, come la Juventus e il Milan. I prezzi di questo mercato non sono scandalosi, ma proprio ridicoli. Garnacho a 70 milioni di sterline? Ma davvero? Un club serio non può prendere un giocatore così giovane per 70 milioni di sterline”.

Su Comuzzo: “Mi è dispiaciuto per lui perché non dico che valesse i 40 milioni di euro che chiedeva la Fiorentina ma è un bel giocatore. Mi ricorda un po’ Moreno Ferrario, campione d’Italia con il Napoli. Ma ho l’impressione che la Juventus si sia messa di mezzo perché il trasferimento di Fagioli potrebbe anche significare una promessa del club gigliato di Comuzzo alla Juve. Il Napoli offriva 35 milioni, la Fiorentina era ferma a 40: una distanza che si poteva calmare. Evidentemente, a pensare male si fa peccato ma non si sbaglia mai, la Juventus si è messa di mezzo. Non per fare un danno al Napoli, ma perché anche ai bianconeri si vede che piace Comuzzo”.

Sulla conferenza del d.s. Manna: “E’ un grande passo in avanti perché prima faceva tutto De Laurentiis e sbagliava perché nessuno è onnisciente. Mi è piaciuto che abbia parlato Manna del mercato e mi piace che parla Conte delle partite, così De Laurentiis fa il presidente. Manna è stato sincero, ha detto che ha perso un po’ di tempo dietro a Danilo e secondo me questo è l’unico errore commesso da Manna. Gli altri nomi di cui abbiamo scritto sui giorrnali erano invece fuori dai parametri. Il Napoli non farà mai un mercato di big e l’ha detto anche Conte, ma non è una novità, non ha scoperto nulla. Mentre i giocatori corrono per andare alla Juventus, all’Inter o al Milan, forse anche per le città, a Napoli storicamente ci sono sempre state delle difficoltà. Se avessimo avuto le facilità di Inter, Milan o Juventus avremmo vinto 10 Scudetti. Sono analisi amare, ma realistiche. E forse anche utili, perché ci lasciano coi piedi per terra”.