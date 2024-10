Carratelli: "Conte può divertirsi come non gli era mai capitato in Italia"

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte non pensa allo scudetto, lui vuole sempre vincere, ma se vinci sempre arrivi a vincere lo scudetto. Conte quest’anno può divertirsi come non s’è mai divertito nè a Torino nè a Milano.

Si sta divertendo a cambiare schema tattico, sta giostrando i giocatori come fossero pedine robotiche. Poi la squadra ci mette anche il cuore in campo, poi è incredibile come la squadra stia interpretando al meglio le sue idee. Il calcio di Conte è tutti in attacco e tutti in difesa. Mazzocchi? Lo consideriamo poco, invece sta facendo ciò che gli chiede Conte, è diventato essenziale”.