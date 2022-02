Carratelli: "Credo che l'Inter vincerà il derby, il Napoli deve pensare alla Champions"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dalla Coppa d'Africa: "Ho visto l’ultima partita del Senegal con Kalidou protagonista, che entrato in due reti della nazionale africana. Le formazioni più interessanti sono quelle meno attrezzate per vincere che giocano come noi sul piazzale della Mostra d’Oltremare. Credo che la finale sarà tuta napoletana con Koulibaly contro Anguissa".

Sul Napoli: "Spalletti è stato il mastice di questa squadra, superando le difficoltà delle tante assenze. Dopo la sosta non si sa mai cosa succede, il Venezia ha fatto una gran prestazione contro l’Inter. La squadra di Zanetti deve lottare per salvarsi e non sarà una trasferta facile per il Napoli. Il derby credo che lo vincerà l’Inter, credo che il Napoli debba centrare l’obiettivo Champions prefissato ad inizio stagione. Sono sicuro che il Napoli riuscirà ad arrivare tra le prime tre”.