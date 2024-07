Carratelli: "Su Di Lorenzo troppi equivoci, lo ritroveremo con entusiasmo"

vedi letture

"Oriali e il suo staff riempirà delle caselle che erano vacanti, Manna s’è fatto le ossa nella Juventus e di cui ne ha parlato benissimo Zeman".

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte come Vinicio? Vinicio decideva tutto lui come deciderà tutto Conte. Una volta minacciò di andarsene perchè vide che i giocatori del Napoli bevevano acqua minerale a cena. Vinicio è stato un grande allenatore e soprattutto faceva degli allenamenti maniacali e durissimi. De Laurentiis, a parte il suo carattere, è un grande imprenditore di calcio, ha sempre portato il Napoli in Europa e s’è ravveduto delle scelte fatte l’anno scorso ed ha scelto il miglior allenatore su piazza.

Oriali e il suo staff riempirà delle caselle che erano vacanti, Manna s’è fatto le ossa nella Juventus e di cui ne ha parlato benissimo Zeman. Adesso vedo un Napoli più strutturato sul piano organizzativo. Conte porta non solo la sua esperienza, ma anche uno staff di altissimo livello. Questione Di Lorenzo? Ci saranno stati degli equivoci, ma Di Lorenzo è un bravo ragazzo ed a mente fredda ci ha ripensato e lo ritroveremo molto entusiasta, sarà un magnifico ritorno”.