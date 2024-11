Carrera esalta Conte: "La sua specialità è ricostruire dalle macerie"

"Conte è straordinario. Non mi meraviglia affatto quanto sta facendo a Napoli".

Massimo Carrera, ex calciatore della Juventus ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul Napoli: "Conte è straordinario. Non mi meraviglia affatto quanto sta facendo a Napoli. È la sua specialità saper ricostruire in fretta dalle macerie. L’ha fatto anche alla Juve e in Nazionale. Antonio mette nelle condizioni ideali qualsiasi giocatore di esprimersi al massimo.

Difficile che sbagli una posizione. È maniacale nel lavoro quotidiano. I grandi sacrifici fisici e tattici a cui sottopone la squadra in allenamento vengono ripagati dai risultati in partita e questo instilla nei giocatori l’auto-convincimento a lavorare sempre più duro".