Carrera su Maksimovic: "E' un grande giocatore, ha dimostrato di poter stare nel Napoli! Su Manolas..."

Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca dove ha allenato anche Nikola Maksimovic, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Icardi? Questo calciomercato può diventare importante per il Napoli ma anche per altre squadre, c'è voglia di rinforzarsi per lottare contro la Juventus per il campionato. Manolas? Con lui e Koulibaly si può rischiare nel 2 contro 2 in fase difensiva, è una coppia forte e da dei vantaggi enormi al Napoli. Maksimovic? Nikola è un grande giocatore, ha dimostrato di poter stare benissimo nel Napoli, con tante partite ci sarà bisogno anche di lui".