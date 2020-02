Casale: "Con l'arrivo di Gattuso si sono spenti i mugugni. Su Demme e Politano ..."

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Pasquale Casale ex calciatore azzurro in merito alle vicende di casa Napoli: "Ora i mugugni si sono spenti con l'arrivo di Gattuso. L'allenatore è stato bravo a portare ordine e a far ritrovare il gruppo. Meno risolti i problemi tattici: c'è ancora da lavorare molto, ma c'è speranza per il futuro".

DEMME - "Penso che questa squadra non abbia la qualità di un tempo, dovrebbe coprirsi un po' di più. Il mercato ha puntato a rinforzare il 4-3-3 ma i risultati migliori (vedi Liverpool) sono arrivati con più copertura nel mezzo".

INNESTO IMPORTANTE - "Politano può permettere di giocare con più varianti rispetto all'undici di Ancelotti. Un innesto importante".