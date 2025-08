Casertana, Coppitelli: "Ho notato una novità nella fase difensiva del Napoli"

vedi letture

Dopo il buon pareggio per 1-1 nell’amichevole contro il Napoli, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni ufficiali del club. “Era un test proibitivo, non solo perché affrontavamo il Napoli, ma anche perché arrivavamo da un’altra amichevole contro la Pianese. Più che l’organizzazione, oggi mi interessavano lo spirito e l’atteggiamento. E da questo punto di vista ho avuto risposte molto positive. Abbiamo lavorato tanto, ma non ancora in profondità. Capiremo di più integrando nuovi elementi”.

Non è mancato un accenno al confronto con Antonio Conte e con suo fratello Gianluca prima del match: “Ho visto un Napoli maturo, anche i nuovi si sono già calati nella filosofia della squadra. I difensori sono molto aggressivi, rompono la linea per attaccare alto. Buongiorno? Lo conosco bene, l’ho allenato e sarò pure di parte, ma ha un’intelligenza fuori dal comune. Più alza il livello, più si esalta. Per me deve essere il titolare della Nazionale”.