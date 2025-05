Caso Guida, Chiariello: "Linciaggio vergognoso di alcuni giornalisti!"

vedi letture

Caso Guida, Avar per Inter-Lazio. Ne parla Umberto Chiariello in diretta questa mattina a Radio Crc: "E' un linciaggio vergognoso fatto da giornalisti che dovrebbero vergognarsi. Marco Guido a Milano è il cavolo a merenda. Ha un ruolo marginare. Lui farà l'Avar, cioè l'assistente al Var, l'ultima ruota del carro, un ruolo marginale per lui che è arbitro internazionale.

Se non è neanche in grado di fare l'Avar con la serenità di chi fa l'arbitro di mestiere, noi stiamo parlando di malafede. Lui si è umanizzato, ha aperto il suo cuore. Erano parole da apprezzare. Gli altri fanno i fenomeni. Andava custodito il suo pensiero: agli arbitri bisogna lasciare la possibilità di essere nelle condizioni psicofisiche migliori per arbitrale. Un loro fischio vale uno scudetto, Orsato ne sa qualcosa...".