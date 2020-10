Caso Juve-Napoli, De Magistris: "E' il fallimento del calcio! Azzurri non potevano fare altro..."

Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio', soffermandosi sulla questione legata al rinvio di Juve-Napoli: "Impensabile che si possa vincere a tavolino una partita di questo tipo, la Juve poteva avere un atteggiamento diverso. Il Napoli ha avuto disposizioni che se si eludono, possono poi portare a conseguenze anche di natura penale. Il Napoli ha fatto bene? Non poteva fare altro. Per me Juve-Napoli è il fallimento del calcio. Qualcuno vuol far prevalere le decisioni di un'associazione come Lega o Figc, quello che è uscito fuori è che l'Asl è intervenuta per fermare la trasferta del Napoli. Dati come questi ne avremo nei prossimi giorni, la legge deve valere anche per i giocatori vista la situazione attuale".